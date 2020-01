L’episodio chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Udinese Sassuolo

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

In occasione del gol del vantaggio di Okaka, il Sassuol protesta con l’arbitro Volpi per un presunto blocco in area di Rodrigo Becao. Per il direttore di gara tutto regolare e marcatura confermata.