Moviola Udinese Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Udinese e Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Alla mezz’ora proteste del Toro per un contatto in area tra Belotti e Becao un attimo prima che lo stesso difensore brasiliano impatti sul tiro a colpo sicuro di Rincon; dal replay si intravede una sbracciata di Becao sul capitano granata ma per Doveri non era abbastanza per giustificare il calcio di rigore.

Netto invece il rigore assegnato al Toro al 60′; sulla punizione di Verdi, Arslan è in netto ritardo ed affossa Belotti a centro area.