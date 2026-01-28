Moviola Union Saint Gilloise Atalanta, l’episodio chiave della sfida di Champions League: ecco cosa è successo

Moviola Union Saint Gilloise Atalanta, l’episodio arbitrale chiave della sfida valida per la 7a giornata di Champions League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Union Saint Gilloise Atalanta, valido per l‘ ultima giornata della League Phase di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Oliver .

MOVIOLA

PRIMO TEMPO – Il primo tempo tra Royale Union SG e Atalanta si chiude senza reti, ma non senza emozioni. La squadra di Gasperini tiene il pallino del gioco (61% di possesso), costruisce diverse occasioni e costringe spesso i belgi a difendersi bassi, pur senza trovare il guizzo decisivo.

L’avvio è subito intenso: al 5’ Florucz ha la prima grande occasione della partita, liberandosi in area e calciando verso la porta, ma un difensore nerazzurro salva tutto con una scivolata provvidenziale. L’Union prova a ripartire in velocità, soprattutto con Florucz e Van De Perre, ma l’Atalanta risponde con ordine. La Dea cresce col passare dei minuti: Krstovic sfiora il gol al 9’ con un colpo di testa respinto da Scherpen, mentre Lookman è costantemente pericoloso tra le linee. Al 23’ Samardzic si libera bene e calcia dal limite, trovando però l’opposizione della difesa.

Il match si accende anche sul piano fisico: ammoniti Burgess (10’) e Samardzic (28’), mentre Zappacosta spaventa i tifosi atalantini restando a terra dolorante al 25’, salvo poi rientrare. Nel finale di tempo l’Atalanta spinge forte: Lookman al 40’ sfiora il vantaggio con un diagonale insidioso che Scherpen devia con una parata splendida. I nerazzurri collezionano corner in serie, ma la difesa belga regge l’urto. L’ultima emozione arriva al 45+2’, quando Samardzic prova la conclusione, murata ancora una volta. Il primo tempo si chiude così, con l’Atalanta più pericolosa ma senza riuscire a sbloccare il match

