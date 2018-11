Moviola e Var Italia-Stati Uniti: gli episodi arbitrali più discussi dell’amichevole in corso alla Luminus Arena di Genk

Moviola e Var Italia-Stati Uniti: gli episodi arbitrali più discussi dell’amichevole della Luminus Arena di Genk. La partita, ultimo impegno della Nazionale azzurra del 2018, è diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir e vede, per la prima volta, l’utilizzo del Var da parte della Uefa. Cakir è alla quinta direzione dell’Italia: nelle precedenti, 2 vittorie azzurre, un pareggio e una sconfitta (l’ultima in occasione dei playoff di andata contro la Svezia – finita 1-0 per gli scandinavi – per l’accesso agli scorsi Mondiali).

Al 13′ Lasagna si mangia una grossa occasione per il vantaggio azzurro, ma la sua posizione sarebbe stata in offside. Qualche dubbio permane.

Tra il 42′ e il 46′ arrivano poi 3 gialli per gli statunitensi: in ordine Moore, Cannon e Acosta

Al 19′ arriva il primo giallo della partita per gli azzurri: De Sciglio si prende il giallo