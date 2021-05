Moviola Verona Spezia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Verona Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Hellas Verona e Spezia, valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Volpi.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Subito lavoro per l’arbitro Volpi al 3′ con il Verona che arriva al gol con Lasagna al termine di un’azione convulsa derivante da calcio d’angolo; inizialmente convalidato, il VAR controlla e pesca lo stesso Lasagna in posizione irregolare sul tiro di Magnani, respinto dalla difesa, da cui poi è nata l’azione del gol. Una decisione che andrebbe spiegata bene e non limitarsi al fermo immagine perché l’ex Udinese tocca il pallone parecchio dopo e dunque, di primo acchito, parrebbe passiva la sua posizione irregolare ad inizio azione.

Moltissimi meno dubbi, anzi praticamente nessuno, al 13′ quando viene annullato il gol di Nzola; sul cross di verde, il centravanti spezzino interviene con una schiacciata pallavolistica per depositare in rete. Volpi non ha alcuna esitazione e le immagini sono molto eloquenti.