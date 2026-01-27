Moviola Verona Udinese, i giornali giudicano così la direzione di Manganiello! Cosa è emerso dal suo operato al Bentegodi

Moviola Verona Udinese, i giornali hanno giudicato così l’operato di Manganiello! I voti del suo operato al Bentegodi

Ecco la moviola di Verona-Udinese a confronto tra i tre principali quotidiani sportivi.

GIUDIZIO GENERALE: Tutti d’accordo su una direzione di gara molto tranquilla per l’arbitro Manganiello, al rientro in Serie A dopo un’assenza per motivi di salute. La partita, terminata 1-3 per l’Udinese, è stata corretta e facile da gestire, senza episodi controversi.

CORRIERE DELLO SPORT Il voto non è esplicitato, ma il giudizio è positivo: “partita estremamente facile, sempre in controllo”. Il giornale sottolinea che i due gialli estratti (Lirola e Gagliardini) sono “condivisibili”, anche se forse ne manca uno per Solet per un fallo scomposto su Serdar. Tutti i gol dell’Udinese sono giudicati regolari. In particolare:

• Gol di Orban: Tenuto in gioco da Kristensen al momento del passaggio di Sarr.

• Gol di Davis (3-1): Posizione “chiaramente in gioco”, con Ebosse e Slotsager che lo sanano sul passaggio di Atta. VAR (Aureliano): SV. Serata senza lavoro a Lissone.

TUTTOSPORT Voto 6.5. Giudizio sintetico ma positivo: “Gestione attenta della partita”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT Voto 6. Conferma l’assenza di “situazioni spinose” e una gestione “sotto controllo” con due cartellini gialli corretti. Viene citato il primo ammonito, Lirola, per un intervento in ritardo su Zemura, e il fallo di Gagliardini su Davis che ha portato alla punizione del secondo gol ospite, anche questo giudicato un “fischio corretto”. VAR (Aureliano): Serata tranquilla anche per lui, nessun episodio da approfondire.

