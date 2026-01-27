Connect with us

Hellas Verona News

Moviola Verona Udinese, i giornali giudicano così la direzione di Manganiello! Cosa è emerso dal suo operato al Bentegodi

Published

1 ora ago

on

By

Manganiello

Moviola Verona Udinese, i giornali hanno giudicato così l’operato di Manganiello! I voti del suo operato al Bentegodi

Ecco la moviola di Verona-Udinese a confronto tra i tre principali quotidiani sportivi.

GIUDIZIO GENERALE: Tutti d’accordo su una direzione di gara molto tranquilla per l’arbitro Manganiello, al rientro in Serie A dopo un’assenza per motivi di salute. La partita, terminata 1-3 per l’Udinese, è stata corretta e facile da gestire, senza episodi controversi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CORRIERE DELLO SPORT Il voto non è esplicitato, ma il giudizio è positivo: “partita estremamente facile, sempre in controllo”. Il giornale sottolinea che i due gialli estratti (Lirola e Gagliardini) sono “condivisibili”, anche se forse ne manca uno per Solet per un fallo scomposto su Serdar. Tutti i gol dell’Udinese sono giudicati regolari. In particolare:
• Gol di Orban: Tenuto in gioco da Kristensen al momento del passaggio di Sarr.
• Gol di Davis (3-1): Posizione “chiaramente in gioco”, con Ebosse e Slotsager che lo sanano sul passaggio di Atta. VAR (Aureliano): SV. Serata senza lavoro a Lissone.

TUTTOSPORT Voto 6.5. Giudizio sintetico ma positivo: “Gestione attenta della partita”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT Voto 6. Conferma l’assenza di “situazioni spinose” e una gestione “sotto controllo” con due cartellini gialli corretti. Viene citato il primo ammonito, Lirola, per un intervento in ritardo su Zemura, e il fallo di Gagliardini su Davis che ha portato alla punizione del secondo gol ospite, anche questo giudicato un “fischio corretto”. VAR (Aureliano): Serata tranquilla anche per lui, nessun episodio da approfondire.

[gpt_ad type="article" device="mobile"]
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato24 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News1 giorno ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×