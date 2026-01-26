Connect with us

Serie A

Moviola Verona Udinese, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo

Published

2 minuti ago

on

By

Manganiello

Moviola Verona Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Hellas Verona Udinese, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Manganiello.

SECONDO TEMPO

66′ GOL DELL’UDINESE – Tris dei friulani, in rete Davis su assist di Atta.

58′ GOL DELL’UDINESE – Bellissima rete di Zanoli! Si coordina e impatta con l’esterno destro al volo, pescando l’incrocio dei pali.

PRIMO TEMPO

28′ dura pochi istanti il vantaggio dei bianconeri ed arriva il pareggio di Orbán anche in questo caso, poco da segnalare.

23′ – L’Udinese passa il vantaggio su un grande assist di Zemura e la rete Atta, nulla da segnalare tutto regolare, secondo il direttore di gara corretta la decisione.

Tutte le reti regolari e nessun episodio particolarmente rilevante a livello arbitrale da segnalare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

[gpt_ad type="article" device="mobile"]
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero11 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News12 ore ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×