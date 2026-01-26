Serie A
Moviola Verona Udinese, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo
Moviola Verona Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Hellas Verona Udinese, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Manganiello.
SECONDO TEMPO
66′ GOL DELL’UDINESE – Tris dei friulani, in rete Davis su assist di Atta.
58′ GOL DELL’UDINESE – Bellissima rete di Zanoli! Si coordina e impatta con l’esterno destro al volo, pescando l’incrocio dei pali.
PRIMO TEMPO
28′ dura pochi istanti il vantaggio dei bianconeri ed arriva il pareggio di Orbán anche in questo caso, poco da segnalare.
23′ – L’Udinese passa il vantaggio su un grande assist di Zemura e la rete Atta, nulla da segnalare tutto regolare, secondo il direttore di gara corretta la decisione.
Tutte le reti regolari e nessun episodio particolarmente rilevante a livello arbitrale da segnalare.
