Muller Fiorentina, trattativa concreta per l’attaccante del Bayern. Occhio però a quelle squadre estere

Muller Fiorentina, la squadra viola vuole l’esperto attaccante del Bayern Monaco. Occhio però alla concorrenza di quelle squadre (Europee e non)

Muller è uno degli obiettivi concreti del calciomercato Fiorentina: considerando anche la priorità di mettere un vice Kean per alzare ulteriormente il livello della squadra viola nella maniera migliore possibile come da tradizione.

Tuttavia, secondo quanto rimarcato da Labaroviola.it, Müller non è soltanto seguito dalla Fiorentina, ma anche in MLS (Major League Soccer) e ovviamente in Inghilterra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.