Il Milan ha bisogno di un centravanti che segni: piace Muriel del Siviglia, mentre la strada per Belotti del Torino si complica parecchio

Il Milan ha seri problemi in attacco e ha bisogno di un giocatore in grado di fare gol. Nessuno è in doppia cifra in questa stagione in Serie A, Cutrone è il bomber con soli sette gol e i veri goleador sono molto più in alto. Il prossimo calciomercato sarà incentrato sulla ricerca di un giocatore di livello, in modo tale che l’apporto in fase realizzativa sia più pesante. Si è parlato di Edin Dzeko, ma la Roma non lo cede e lo stesso Dzeko vuole rimanere in giallorosso. C’è la possibilità di arrivare a Andrea Belotti, ma più per una volontà del giocatore e del Milan che per un bisogno di cederlo da parte del Torino. Altrimenti c’è una novità che porta dritti a Siviglia, si tratta di Luis Muriel.

Il calciomercato del Milan passa da Muriel e Belotti

Il colombiano gioca titolare con la squadra di Vincenzo Montella, ma non sembra destinato a rimanere ancora al Sanchez Pizjuan nella prossima stagione. Secondo Tuttosport, l’esonero del tecnico italiano (non ufficiale, ma vicinissimo) potrebbe portare Muriel a lasciare l’Andalusia e a tornare in Italia. Lo vorrebbe il Milan, alla caccia di un attaccante. Certo, non è una prima punta, ma comunque è andato spesso in doppia cifra in Serie A. Si tratta pur sempre di voci, perché Muriel non è il primo nome nella lista dei desideri del Diavolo. In cima c’è il già citato Belotti. Il Torino, però, è un osso duro: Urbano Cairo vuole tenersi il Gallo, ascolta solamente offerte in tripla cifra, o quasi. Si prospetta un’altra estate difficile per Belotti che, comunque, ha segnato solamente due gol in più di Cutrone in questo campionato.