Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare del Gallo Belotti, bomber granata con le polveri bagnate

Da 28 gol a 12 è un attimo: lo sa bene Andrea Belotti, che ha visto il suo rendimento realizzativo più che dimezzato in 12 mesi. Il centravanti granata, però, ha trovato in Urbano Cairo uno scudo protettivo: «Ha soltanto bisogno che la jella dimentichi il suo indirizzo di casa. Io difendo Belotti perchè la sua stagione è stata pesantemente condizionata dagli infortuni. Ricapitoliamo: pronti, via e si fa male. Torna dopo un mese e si fa male di nuovo. Poi riprende, ma gli strascichi degli infortuni non lo lasciano mai in pace. Belotti deve essere capito, aspettato, incoraggiato» ha dichiarato il Presidente a Tuttosport.

Inevitabile che il discorso si sposti sul mercato e sull’ipotesi addio del Gallo in estate: «La sua posizione contrattuale è chiara: se si presenta un club estero e mette 100 milioni sul tavolo, Belotti lascia Torino. Altrimenti, Belotti rimane. Io non ho mai vacillato sulla questione Belotti tanto che, all’inizio dell’ultimo mercato estivo, avevo deciso in partenza di non cederlo. E così ho fatto». E quando gli viene chiesto se il Gallo abbia voglia di cambiare aria, risponde così: «Non mi risulta assolutamente. Piuttosto credo di spare quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante».