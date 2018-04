I tifosi del Toro in coro: «Basta Belotti, vogliamo Sirigu capitano»

Dopo la sconfitta di Bergamo e il litigio in campo fra Belotti e Sirigu buona parte del tifo Toro si è spaccato sul Gallo. E ora c’è chi preferisce che la fascia di capitano vada al portiere

Un obbligo più che una richiesta. I tifosi del Toro hanno scaricato ufficialmente Andrea Belotti e chiedono alla proprietà di degradarlo togliendogli la fascia da capitano. Ma dove nasce questo rancore verso un giocatore che fino all’anno scorso faceva innamorare schiere di bambini e adulti, sempre pronti a porre la mano a mò di cresta sulla testa imitandolo dopo un gol? Dall’estate scorsa, precisamente. Belotti fu oggetto di desiderio da parte di Mirabelli e Fassone durante la loro faraonica campagna acquisti estiva. Avevano individuato in Belotti il terminale perfetto per il modulo che avrebbe adottato Montella. Provarono, invano, a far leva sulla passione che ha il Gallo per i colori rossoneri fin da bambino. Niente. Cairo bloccò sul nascere l’operazione, obbligando il Milan a ripiegare sul piano B (ma forse pure C) Kalinic.

Fu Cairo a trattenere Belotti al Toro visto che l’attuale capitano granata non si espose mai di fronte alle telecamere annunciando l’intenzione di andarsene. Mai, neppure una frase. I tifosi granata storsero il naso ma non manifestarono remore, speranzosi che la stagione ai nastri di partenza gli avrebbe tolto grosse soddisfazioni. Ora che il Toro è fuori da tutto, ha perso tre derby su tre giocati in stagione la rabbia è esplosa. E non solo per il tracollo di Firenze o per il rigore sbagliato contro il Milan. Belotti non è più visto come il giocatore a cui aggrapparsi e con il quale fantasticare una rinascita granata. No, piuttosto è visto come un giocatore che è quasi costretto a rimanere al Toro. Il comportamento del Gallo non ha aiutato certo a far cambiare idea ai supporter: tra frasi equivoche: «Mi dicono che dovrei andare in una big che giochi le coppe, ma io valuto ciò che è meglio per me a 360 gradi. Non mi interessa finire in una grande squadra se poi finisco in panchina. Se mi muovo è per essere titolare».

Ecco quindi l’ultima idea dei tifosi. Dare la fascia di capitano a Sirigu, visto come trascinatore e ancora di salvezza. Senza il portiere probabilmente il Toro avrebbe una classifica ancora più triste. E, sfruttando il diverbio che Belotti e Sirigu hanno avuto nella sconfitta di Bergamo che ha sancito la fine dei sogni europei granata, il popolo granata vuole l’ex Psg capitano. Dovesse accadere (ipotesi a dir poco remota), la partenza di Belotti in estate sarebbe ormai certa.