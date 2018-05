La Juventus si è messa sulle tracce di un giovane centrocampista dell’Arsenal, si tratta di Yunus Musah: le ultime di mercato danno l’affare per fatto

La Juventus non pensa solamente a colpi di mercato in grande stile, come per esempio Mattia Perin, ma si concentra pure sulle giovanili. Nelle ultime ore sembra essersi concretizzato un affare con l’Arsenal, perché i bianconeri avrebbero chiuso per Yunus Musah. Si tratta di un giocatore classe 2002 che milita nelle giovanili dei Gunners, fa il centrocampista ed è di nazionalità inglese anche se ha origini del Ghana.

In questa stagione ha militato nell’Under 18 dell’Arsenal e ha giocato pure nell’Under 16. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe stato già chiuso il suo trasferimento in bianconero e, con molta probabilità, nella prossima stagione lo vedremo nelle giovanili della Vecchia Signora (o, chissà, nella squadra B…). Di Musah in Inghilterra parlano un gran bene, pare che la Juve si sia assicurata un prospetto molto importante.