Mattia Perin piace a mezza Serie A: il giocatore del Genoa è nel mirino del Napoli e della Juventus, ma attenzione alle mosse della Roma

Mattia Perin è il portiere italiano che scatenerà di più il calciomercato estivo, forse più di Gianluigi Donnarumma. Il numero uno del Genoa piace al Napoli, ma nelle ultime ore si è inserita anche la Juventus. Sembrava una sfida a due tra Juve e Napoli, ma le ultimissime notizie riportate da Sky Sport parlano di una Roma in rimonta per il genoano. La Roma ha in rosa Alisson, probabilmente il miglior portiere della Serie A, ma il Real Madrid e le grandi europee sono sulle tracce del brasiliano e i giallorossi vogliono tutelarsi, magari chiudendo già per un obiettivo importante in porta. Perin è un nome che fa gola a Monchi e non ha un prezzo troppo elevato. L’unico problema, lo si sarà capito, è la forte concorrenza delle italiane per lui.

Juventus, Napoli e Roma su Mattia Perin

La Roma può utilizzare Lukasz Skorupski come carta vincente per arrivare a Perin. Il polacco, reduce da un buon anno a Empoli e mai utilizzato da Eusebio Di Francesco, piace ai rossoblu e potrebbe essere l’erede designato dell’attuale estremo difensore. La Roma ha effettuato un sondaggio per il giocatore del Grifone e, al momento, è l’unica a essersi mossa in tale direzione. Il Napoli e la Juventus hanno messo il mirino sul genoano ma non hanno fatto offerte o richiesto informazioni, anche se le dichiarazioni dei tesserati genoani (soprattutto sulla Juve) sono state abbastanza indicative. La Juventus sembra avanti rispetto al Napoli, ma le mosse della Roma potrebbero aver spiazzato le dirette rivali nella corsa al portiere. Tutto dipenderà anche da Alisson, ovviamente. Se il Real Madrid dovesse affondare per il brasiliano, allora la Roma avrebbe più ragioni per andare a prendere Perin.