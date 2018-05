Si infiamma il mercato della Juventus: duello con il Napoli per Mattia Perin

L’ultima idea di mercato in casa Juve risponde al nome di Mattia Perin. L’estremo difensore rossoblù è l’indiziato numero uno per sostituire Gigi Buffon, sul portiere c’è forte anche il Napoli

Forse ci siamo. Forse quest’estate si celebrerà il già rimandato matrimonio tra Mattia Perin e la Juventus. L’estremo difensore genoano è sempre stato monitorato attentamente dalla dirigenza juventina che, quando si trovò a decidere il la riserva di Buffon durante l’estate scorsa, rimase fino all’ultimo in lizza con Szczesny. Poi le superbe prove del polacco con la maglia della Roma e il contemporaneo infortunio di Perin fecero propendere la dirigenza della Juventus per l’ex giallorosso. A distanza di un anno è cambiato tutto. Il portiere rossoblù è protagonista della rinascita del Grifone sotto la guida di Ballardini. Autore di alcuni interventi pazzeschi, Perin ha risvegliato l’attenzione e l’interesse dei maggiori club italiani che, durante l’estate, proveranno sicuramente a ingaggiarlo.

Tra queste, come scritto, c’è la Juventus, bisognosa di un secondo portiere di livello dopo l’addio scontato di Buffon a fine stagione. Perin gradirebbe la destinazione ma da battere per Marotta e Paratici c’è la concorrenza agguerrita del Napoli. Anche i partenopei dovranno sostituire il proprio portiere che si accaserà al Milan e hanno individuato in Perin o in Rui Patricio il candidato ideale. Il valzer delle porte è appena cominciato.

