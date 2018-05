Skorupski per il dopo Perin: Genoa al lavoro

Calciomercato Genoa, idea Lukasz Skorupski per la porta: il polacco della Roma potrebbe cogliere l’eredità di Mattia Perin, finito nel mirino di Juventus e Napoli

Dopo aver raggiunto matematicamente la salvezza il Genoa si è tuffato al lavoro in vista della prossima stagione. E in ottica mercato sono diversi i tavoli per la dirigenza rossoblu: il principale riguarda Mattia Perin. L’estremo difensore della Nazionale italiana è finito nel mirino dei top club, dalla Juventus al Napoli, ed è iniziato il casting per il suo successore: in pole Lukasz Skorupski.

Classe 1991, il polacco è rientrato alla Roma dopo l’esperienza biennale all’Empoli ma non ha trovato spazio: una presenza stagionale in Coppa Italia, troppo poco per uno dei portieri più interessanti del campionato. E il Genoa è pronto a fare sul serio secondo Tuttosport: seguito già dal Bologna, Skorupski è pronto a tornare protagonista e il Grifone si candida…