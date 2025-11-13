Mutu attacca Zenga: «Quel tono non era rispettoso verso Chivu e il popolo rumeno. Quando ti riferisci a Chivu dicendo “il rumeno”…»

La polemica è esplosa dopo Juventus-Inter (4-3) del 13 settembre, quando Walter Zenga, storico portiere dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni che Adrian Mutu ha trovato offensive, in particolare nei confronti di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter e leggenda rumena.

Mutu ha duramente criticato Zenga per il tono utilizzato, che secondo lui aveva un carattere razzista e disprezzante verso Chivu e la Romania.

IL FASTIDIO DI MUTU – «Non sono stato duro, ma fermo e serio. Parlo perfettamente l’italiano, dopo quindici anni trascorsi lì, e riesco a capire quando un italiano usa un tono razzista o di disprezzo verso un popolo come il nostro. È una cosa che succede spesso. Fate un sondaggio tra i rumeni all’estero e vedrete: non siamo sempre rispettati come meritiamo. Mi ha dato fastidio che Zenga parlasse in quel modo».

SUI LEGAMI DI ZENGA CON LA ROMANIA – «Zenga è cresciuto come allenatore in Romania, ha legami profondi con il nostro Paese, è stato sposato con una donna rumena e ha figli per metà rumeni. Dovrebbe quindi mostrare più rispetto e considerazione per un popolo che lo ha accolto a braccia aperte, lo ha sostenuto e coccolato».

Mutu ha poi sottolineato che, nonostante Zenga avesse legami con la Romania, il suo modo di riferirsi a Cristian Chivu come “il rumeno” non era rispettoso, considerando che Chivu è una leggenda dell’Inter, proprio come lo è stato Zenga.

SULLA FORMA DI ZENGA – «Quando ti riferisci a Chivu dicendo “il rumeno” — un giocatore che all’Inter è una leggenda quanto te — dovresti parlare con più rispetto. Potevi dirlo in modo molto più elegante».