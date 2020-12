Nagelsmann: «Non era facile dopo quel 5-0, abbiamo meritato» – VIDEO

Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha commentato con grande soddisfazione la qualificazione della squadra tedesca agli ottavi di finale di Champions League

Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha commentato con grande soddisfazione la vittoria per 3-2 sul Manchester United che ha permesso alla squadra tedesca di accedere agli ottavi di finale di Champions League.

ABBIAMO MERITATO – «In generale non poteva essere facile dopo quella sconfitta per 5-0 a Ottobre. Poi abbiamo giocato la seconda gara con l’obbligo di vincere per centrare gli ottavi e ci siamo riusciti. Abbiamo meritato».