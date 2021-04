Nagelsmann: «Non so cosa voglia il Bayern Monaco. Non ci sono trattative»

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato delle voci che lo vedono vicino a diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco

«Non c’è niente di nuovo. Non so cosa vuole l’FC Bayern. Non ci sono state trattative e nessuna offerta. Non voglio fare la guerra con il mio datore di lavoro».