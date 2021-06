Nainggolan al Cagliari, la trattativa non decolla: la richiesta dell’Inter

Continua la trattativa tra l’Inter e il Cagliari per Nainggolan. Il belga, secondo quanto riporta Sky, non vorrebbe rinunciare alla buonuscita

La trattativa Inter-Cagliari per Radja Nainggolan sembra non avere mai fine. Il centrocampista belga, che vorrebbe tornare in Sardegna, non vuole rinunciare alla buonuscita. Il Cagliari, quindi attende.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la volontà del belga coincide con quella del club sardo ma manca l’accordo con i nerazzurri. Il club rossoblu deve presentare un’offerta per il cartellino del giocatore, o perlomeno presentare ai nerazzurri delle contropartite tecniche interessanti.