Nainggolan durissimo sulla Juve: «Non sarei mai andato per gli arbitri, sulla mia pelle ho provato grandi ingiustizie. Spalletti? Mi ha chiuso a Trigoria di notte» 

Nainggolan ci va giù pesante sulla Juventus: «Non sarei mai andato per gli arbitri, sulla mia pelle ho provato ingiustizie»

Radja Nainggolan, ospite del podcast Sportium Fun, ha rilasciato un’intervista in cui si è espresso in modo particolarmente critico nei confronti della Juventus. Nel corso della conversazione, l’ex centrocampista ha affrontato diversi temi legati al club bianconero, senza risparmiare giudizi netti.

SU SPALLETTI – «Il mister mi ha chiuso a Trigoria di notte. Non mi ricordo esattamente il motivo, forse una partita importante o una punizione. E mi disse, ‘Questa settimana dormi qui perché non voglio che esci’. Lui dormiva nella camera accanto e ogni sera, fino alle 10.30, veniva a controllare che fossi in camera perché aveva paura che scappassi. Poi però ho giocato male… Era meglio lasciarmi libero. Dicevano che se non bevevo e non fumavo potevo giocare al Real Madrid, ma senza il mio stile vita non avrei avuto la mia felicità e non avrei reso come ho reso. Avevamo una sintonia bellissima con lui. È stato l’allenatore più forte che ho avuto in carriera. La sua visione di calcio era scritta sulla mia pelle. Come persona è molto particolare, ma quando ti vuole bene, ti vuole bene. Quando senti la sua fiducia, capisci che persona è. Però non è uno che accetta facilmente tutti quanti. Costruisce certi tipi di rapporti con un paio di giocatori e, quando fai parte di questi, senti cosa ti può dare. Io con lui ho avuto questo rapporto»

SULLA JUVE – «A me piaceva Football Manager e io non prendevo mai la squadra più forte. Quando una società come la Roma vince lo Scudetto sarà festa per 20 anni, mentre alla Juve lo devi vincere ogni anno. È diverso come sentimento. E poi c’è il discorso arbitri. L’ho provato sulla mia pelle. Quando hanno inaugurato la Juventus Stadium, col Cagliari ci ho giocato e ricordo una partita che pareggiammo 1-1 con un rigore inesistente a favore della Juve. Poi arrivo alla Roma. Prima partita allo Juventus Stadium, perdiamo 3-2 con due rigori fuori area, e c’è stata la stessa storia con la Roma. Lo hanno visto tutti. È la verità, ma non tutti riescono a dirlo. Ed è da lì che mi nasce questa sensazione»

SU POGBA – «Ai miei tempi, in Serie A, forti come me ce n’erano forse due. Solo Vidal e De Rossi. E Pogba? Ero più forte di lui, ha fatto solo 3 anni buoni in carriera. Io non mi sono mai infortunato gravemente. In questo momento sto ancora giocando, ma sto pensando di prendere il patentino. A vedere quello che c’è in giro… Credo di poter fare l’allenatore. Parlo con tanti miei ex compagni del Piacenza. Parlo con Daniele Conti, lo sento spesso lo vedo spesso. De Rossi è stato importante, Totti è stato importante. Francesco non lo vedevi mai fuori dal campo, ma avevamo un bellissimo rapporto» .

