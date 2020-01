NAINGGOLAN: «Certi errori con la Juve si pagano a caro prezzo» – VIDEO

Radja Nainggolan ha parlato in zona mista dopo la brutta sconfitta rimediata dal Cagliari contro la Juve. Le sue parole

RAMMARICO – «Rammarico per il risultato finale, perché nel primo tempo abbiamo giocato da squadra organizzata. Contro la Juve non si può sbagliare, siamo stati puniti. Bisogna mantenere le cose buone, portarle avanti per ricompattarci e portare nuovi risultati positivi».