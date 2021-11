Nainggolan: «Il VAR ha distrutto il calcio. Gli arbitri possono sbagliare»

L’ex centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, è critico nei confronti del VAR. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto durante la trasmissione VRT Extra Time, l’ex centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, ha parlato anche del VAR e di come abbia cambiato il calcio. Le sue dichiarazioni.

VAR – «Penso che il calcio sia completamente distrutto con il Var. Non sono affatto un fan del Var. Gli arbitri devono essere in grado di sbagliare».

RITIRO PATENTE – «Ero solo un po’ preoccupato per questo. Il tasso era di 0,53 per mille, se vuoi saperlo. Chi non beve nemmeno un bicchiere di troppo? Non sono tutti santi qui in Belgio, vero? Ho anche guidato un po’ troppo veloce, ma certamente non a 120 km/h come è stato scritto. Sono davvero sotto i riflettori qui, ma lo ero già da prima. A loro piace parlare di me. Devono riempire i loro giornali, ma io non li ho mai letti».