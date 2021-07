Nandez Inter: slitta il rientro in Italia. Indizio di mercato?

Il Cagliari ha deciso di rimandare il rientro in Italia di Nahitan Nandez. Una scelta che potrebbe essere un indizio di mercato per l’Inter

L’Inter continua a spingere per portare Nahitan Nandez in nerazzurro. L’uruguaiano è uno dei nomi fatti da Simone Inzaghi per migliorare la rosa a disposizione e proprio dal Cagliari sarebbe arrivato un importante indizio di mercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sardo avrebbe deciso di rimandare a venerdì prossimo il rientro di Nandez inizialmente previsto per oggi. Una scelta che potrebbe esser stata presa proprio per i recenti sviluppi di calciomercato. L’uruguaiano così, potrebbe atterrare direttamente a Milano.