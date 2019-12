Napoli, agente Rodriguez: «Per Gattuso, Ricardo andrebbe anche in B»

L’agente di Ricardo Rodriguez apre a un trasferimento al Napoli dopo l’approdo di Gattuso: ecco le dichiarazioni

Gianluca di Domenico, procuratore di Ricardo Rodriguez, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dello scarso utilizzo del terzino, oscurato da Theo Hernandez. Ecco le sue dichiarazioni.

«Da gennaio in poi dovrà giocare di più perché c’è l’Europeo alle porte, Ricardo vuole viverlo da protagonista e per farlo ha bisogno di continuità nella squadra di club. Napoli? Per Gattuso, Ricardo farebbe di tutto e andrebbe dovunque, anche in Serie B. Se ci fosse una chance, la aspetteremo».