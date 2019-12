Napoli: Allan delude come regista, Gattuso sposta Fabian Ruiz

Dopo le difficoltà di Allan, Fabian Ruiz ha giocato davanti alla difesa in Napoli-Parma. Poi si è passati al centrocampo a 2

Nel primo tempo di Napoli-Parma, Allan ha giocato come vertice basso del 433. Tuttavia, il brasiliano ha sofferto in entrambe le fasi, con una prestazione poco convincente. Tant’è che Gattuso è corso ai ripari.

Come si vede nella slide sopra, a partire dal secondo tempo Fabian Ruiz ha fatto il metodista del Napoli. Allan e Zielinski interni. Poi, con l’uscita del brasiliano per Mertens, i partenopei sono passati a una mediana a 2. Vedremo in futuro che sceglierà Gattuso.