Napoli, Allan vicino al rinnovo: i dettagli

Napoli, Allan sembrerebbe vicinissimo al rinnovo: le parti si sarebbero accordate per un triennale da tre milioni di euro

Cambiano in fretta le cose nel calcio e ciò che prima sembrava andare in una direzione in un attimo va nella direzione opposta. In tutto il caos di Napoli, tutto quello è accaduto nella famosa notte di Salisburgo, il cambio in panchina aveva portato Allan ad essere uno dei maggiori indiziati per lasciare gli azzurri.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino invece pare che si sia vicinissimi ad un accordo per il rinnovo del giocatore. Contratto fino al 2023 con 3 milioni di euro a stagione e nessuna clausola.