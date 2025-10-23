Napoli, Marino dubbioso: «Conte dovrà lavorare su questa cosa. La situazione è...» - Calcio News 24

Napoli, l’allarme di Marino: «Martedì abbiamo toccato il fondo. Ora Conte dovrà lavorare sulle cause»

Nel giorno in cui il club guarda avanti con speranza, l’ex dirigente Pierpaolo Marino lancia un campanello d’allarme chiaro riguardo al Napoli. In un’intervista rilasciata a TeleVomero, Marino ha analizzato con rigore la situazione degli azzurri, evidenziando come la squadra abbia «toccato il fondo» durante la partita di martedì, e sottolineando che l’allenatore Antonio Conte ora ha il compito di lavorare sulle tante cause che hanno condotto a questo momento.

Secondo Marino, il Napoli ha mostrato segni di cedimento, non semplicemente in termini di risultati, ma soprattutto sul piano della tenuta fisica e mentale. «Non è solo colpa dei campi o del calendario — ha spiegato —. Ci sono aspetti che vanno oltre: una preparazione troppo severa, certo, ma anche individualità che faticano a reggere i carichi richiesti». Il riferimento della parola al “fondo” mostra quanto grave sia la situazione percepita: una squadra che in un solo match ha messo in mostra tutte le sue fragilità.

Per il Napoli, secondo Marino, la causa principale non è soltanto il rendimento in campo, ma l’insieme di fattori: il modulo tattico, la rosa costruita, gli infortuni, la pressioni legate al vertice della classifica. «Conte è bravo, sa il fatto suo, ma non può operare da solo. Deve individuare i problemi e sollevarli insieme ai giocatori e alla società». La stagione del club partenopeo, da contender serissimo allo scudetto, si è improvvisamente complicata, e ora la parola “ricostruzione” figura come priorità.

Il Napoli dovrà dunque fare i conti con se stesso. Marino invita tutti — tecnico, dirigenti e calciatori — a uno sguardo critico: «Si parla troppo di spogliatoi, di campi, di fortuna. Ma la verità è che quando una squadra perde continuità, è il sistema che va rivisto». Il club azzurro infatti ha visto calare il rendimento dopo un avvio promettente e ora rischia di vedersi scappare obiettivi importanti.

Conte, da parte sua, ha già lanciato segnali in conferenza: la necessità di restare calmi, di umiltà e di programmazione. Per il Napoli, a questo punto, la vera partita inizia da qui: risalire la china accumulando certezze, evitandosi nuovi scivoloni e ritrovando quella solidità che aveva costruito la marcia vincente. Marino non vuole drammi, ma vuole che il Napoli guardi in faccia i problemi e lavori su di essi con metodo.

La stagione continua, ma per il Napoli il tempo delle riflessioni è finito: è ora di agire.

