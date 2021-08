Napoli Anguissa, il c.t. del Camerun: «Grande operazione, elemento di qualità»

Il c.t. del Camerun Toni Conceicao ha parlato dell’arrivo al Napoli di Zambo Anguissa

Toni Conceicao, commissario tecnico del Camerun, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dell’arrivo al Napoli di Zambo Anguissa.

CARATTERISTICHE – «Credo che sia una grande operazione per il club azzurro, per un motivo molto semplice: è un calciatore che ha le qualità e le caratteristiche giuste per giocare in Serie A e integrarsi al meglio in una squadra come il Napoli. Anguissa è un centrocampista molto duttile, può giocare indifferentemente in un centrocampo a quattro o a due davanti alla difesa, ma anche a tre come interno di destra o di sinistra. Abbina ottime qualità tecniche ad una straordinaria forza fisica».

COPPA D’AFRICA – «Zambo è uno di quei calciatori che rappresenta un po’ lo zoccolo duro della nostra Nazionale, ha grande importanza per noi. Tra l’altro per noi è un momento delicato per noi per quanto riguarda gli obiettivi non c’è solo la Coppa d’Africa, prima c’è da pensare alle qualificazioni ai prossimi Mondiali già venerdì, quando affronteremo il Malawi e lunedì prossimo avremo il big match contro la Costa d’Avorio. Noi lo aspettiamo il prima possibile, ma è giusto che ora si stia occupando del suo futuro in un club. Sono gli ultimi giorni di mercato e quindi è chiaro che non sia già qui con noi. Abbiamo comunque bisogno di lui. Tornando alla Coppa d’Africa, ci teniamo parecchio perché quest’anno la giochiamo in casa e ci sono grande aspettative nei confronti di questo torneo che si terrà a gennaio e di cui Zambo sicuramente farà parte».