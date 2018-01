Napoli-Atalanta, quarti di finale Coppa Italia 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli–Atalanta 1-2, arriva il colpo di scena al San Paolo: i nerazzurri sorprendono gli uomini di Sarri sul proprio campo e centrano l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Ulteriore mattone sul percorso di crescita della squadra di Gasperini. Battuta d’arresto per il Napoli, che ad onor del vero pare aver puntato tutto sulla corsa scudetto. Atalanta che ora aspetta la vincente tra Juventus e Torino, impegnate domani nel derby della Mole.

Napoli-Atalanta 1-2: pagelle e tabellino

MARCATORI: st 5′ Castagne, 36′ Gomez, 39′ Mertens

Napoli (4-3-3): Sepe 5.5; Hysaj 5, Chiriches 5, Koulibaly 6, Mario Rui 4.5; Rog 5.5, Diawara 5.5, Hamsik 5 (11′ st Insigne 6); Ounas 5 (27′ st Allan 6), Callejon 5 (11′ st Mertens 6), Zielinski 5.5. A disposizione: Reina; Maggio, Maksimovic, Albiol, Scarf, Jorginho, Leandrinho. Allenatore: Maurizio Sarri

Atalanta (3-5-2): Berisha 5.5; Toloi 6.5, Caldara 5.5, Palomino 6.5; Castagne 7, Freuler 7, De Roon 6.5, Cristante 6.5 (30′ st Ilicic 6), Gosens 7; Cornelius 7, Gomez 7 . A disposizione: Rossi, Gollini, Masiello, Spinazzola, Hateboer, Mancini, Schmidt, Orsolini, Vido, Petagna. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Paolo Giacomelli di Trieste

NOTE: ammoniti Freuler, Koulibaly, Rog, Caldara, Toloi

NAPOLI – IL MIGLIORE

Mertens 6: Non entra bene in campo, troppo lezioso come del resto Insigne: Sarri si attende la svolta dal loro ingresso in campo, ma l’impatto non è dei migliori e senz’altro non tra i più efficaci. La fiamma arriva sullo 0-2, quando è troppo tardi: solito servizio di Insigne, sbanda la difesa dell’Atalanta nell’occasione ed il belga è abile ad approfittarne con un comodo colpo di testa.

NAPOLI – IL PEGGIORE

Mario Rui 4.5: Prestazione assai debole. Già precario nel primo tempo in entrambe le fasi di gioco, apre la ripresa con la frittata che di fatto concede il gol del vantaggio all’Atalanta: scivolone sul crossa dalla sinistra di Gomez, da lì la comoda conclusione di Cornelius da cui è scaturito il tap-in vincente di Castagne.

ATALANTA – IL MIGLIORE

Castagne 7: Gara molto dispendiosa per l’efficace abbinamento tra le due fasi di gioco, dopo un primo tempo di ottima intraprendenza trova il gol nella ripresa: segue l’azione di Gomez e si lascia trovare pronto sugli sviluppi, rapido nel leggere la ribattuta di Sepe sulla conclusione di Cornelius e trovare il tap-in vincente.

ATALANTA – IL PEGGIORE

Caldara 5.5: Macchia una prestazione di livello assoluto con l’errore nella lettura dell’azione dell’1-2: prima tiene in gioco Mertens sul cross di Insigne, poi non sceglie se marcare l’attaccante o lasciarlo a Palomino, resta però nella terra di nessuno e complica l’uscita di Berisha, colpevole anche lui nell’occasione perché troppo in ritardo.

Napoli-Atalanta: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – La ripresa si apre con il botto: azione di Gomez sulla sinistra, cross per Cornelius che approfitta dello scivolone di Mario Rui per battere verso Sepe, sulla ribattuta irrompe Castagne che non lascia scampo all’estremo difensore partenopeo. Raddoppio di Gomez e rete di Mertens in risposta, troppo tardi però per completare la rimonta.

49′ – Fischio finale: Napoli-Atalanta 1-2!

48′ – Il Napoli tenta il forcing ma l’Atalanta tiene

45′ – Haas per Gomez nell’Atalanta. Tre minuti di recupero

41′ – Episodio dubbio in area Napoli: cross di Gomez e braccio di Chiriches, silent check e nulla di fatto

39′ – GOL NAPOLI! Solita giocata di Insigne: cross sul secondo palo, male Caldara nella lettura della situazione, sbuca Mertens e beffa la retroguardia nerazzurra con un comodo colpo di testa!

38′ – Prestazione eccellente degli uomini di Gasperini, bravi a tenere il campo con personalità per novanta minuti

36′ – RADDOPPIO ATALANTA! Gomez castiga il Napoli con una gran soluzione: Chiriches scivola come Rui in occasione del primo gol, l’argentino calcia con inaudita potenza sotto la traversa e non lascia scampo a Sepe!

34′ – Il Napoli fatica a trovarsi ora nel campo: Allan prova a scuotere la squadra

30′ – Nell’Atalanta Ilicic per Cristante

27′ – Sostituzione Napoli: Allan per Ounas

26′ – Episodio dubbio in area nerazzurra: Toloi colpisce con la mano dopo il rinvio di un compagno, silent check e nulla di fatto

22′ – Altra conclusione dell’Atalanta: ci prova un ottimo Cornelius, attento Sepe in presa bassa

19′ – Sponda di Cornelius per Gomez che calcia a giro, doppia deviazione e palla smorzata

17′ – Prova a scuotersi il Napoli: conclusione dalla media distanza di Rog, palla in corner

14′ – Chiriches tra luci ed ombre: tiene ancora bene in velocità su Gomez, dopo una serie di errori nella prima battuta della manovra

11′ – Sarri corre ai ripari: entrano Mertens ed Insigne, lasciano il campo Callejon ed Hamsik, entrambi spenti quest’oggi

8′ – Atalanta ancora in proiezione offensiva: vuole approfittare della sbandata partenopea per chiudere la partita

5′ – VANTAGGIO ATALANTA! Segna Castagne! Azione sulla sinistra di Gomez, scivola Rui e favorisce la conclusione di Cornelius, risponde Sepe che nulla può poi sul tap-in vincente di Castagne!

GOOOOOOOOLLLLLLL!!! TIMOTHYYYYY CASTAGNEEEEEE!!! — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 2, 2018

3′ – Sbaglia Sepe in disimpegno, Gomez si defila palla al piede e non approfitta della situazione

2′ – Ottima chiusura di Chiriches che tiene Gomez in velocità

1′ – Si riparte: via alla ripresa di Napoli-Atalanta

SINTESI PRIMO TEMPO – Frazione di gara dai ritmi di gioco particolarmente elevati: merito ad un’Atalanta che ha pressato il Napoli a tutto campo, impedendogli per larghi tratti di attuare la sua classica proposta calcistica. Buone transizioni nerazzurre ma è tutto rimandato alla ripresa.

45′ – Intervallo senza recupero: Napoli-Atalanta 0-0

42′ – Caldara sbaglia pericolosamente un controllo nei pressi della sua area, Callejon lo contrasta ma non riesce ad approfittarne

39′ – Azione eccellente di Freuler per vie centrali, l’azione poi non si concretizza sull’asse Gosens-Gomez

38′ – Protezione del pallone e girata di Cornelius: buona giocata ma palla a lato

37′ – Sarri chiede ai suoi di guadagnare metri di campo

33′ – Colpo di testa di Cornelius: palla appena alta sulla porta partenopea

31′ – Chance per l’Atalanta: discesa di Gosens e cross per Gomez che tutto solo ha il tempo per colpire di testa, non è però la specialità della casa e Sepe devia comodamente in angolo

30′ – Break rapidissimo di Rog e scarico per Ounas che serve perfettamente Callejon, lo spagnolo a tu per tu con Berisha non trova il modo per concretizzare

29′ – Ancora impreciso Chiriches in disimpegno: l’Atalanta vanifica la transizione

26′ – Napoli che ora prova con la sua consueta qualità di palleggio a venir fuori dal pressing nerazzurro

23′ – Bellissima acrobazia di Ounas: la palla non va fuori di molto

22′ – Giocata tutta in velocità del Napoli: sponda di Callejon per Ounas che calcia di prima intenzione, palla alta

20′ – Errore grave in disimpegno di Chiriches, provvidenziale la diagonale di Rui

19′ – Lancio mancino di Hamsik per Callejon, appena in ritardo nell’occasione

17′ – Sta funzionando il pressing a tutto campo attuato dagli uomini di Gasperini: difficile sorreggerlo per l’intero arco della gara

12′ – Sugli sviluppi del corner tentativi di Palomino e Toloi: la difesa partenopea respinge

11′ – De Roon riceve da Castagne e prova a sorprendere Sepe, deviazione di Rui in calcio d’angolo

9′ – Verticalizzazione di Hysaj per Rog, decisiva la scivolata di Caldara in opposizione alla battuta del croato

8′ – Prima occasione della gara: Diawara per Callejon che incrocia con il mancino, Berisha si salva in estensione deviando in corner

7′ – Bel movimento a tagliare di Callejon, quest’oggi schierato in posizione centrale, lo spagnolo rientra sul mancino per concludere ma è stoppato da Palomino

6′ – Break di Cristante e servizio in profondità per Cornelius, che fallisce il controllo

5′ – Subito buoni ritmi in avvio di gara, da una parte e dall’altra

1′ – Fischio d’inizio: via a Napoli-Atalanta!

Napoli ed Atalanta si sfidano per un posto nelle semifinali di Coppa Italia: l’avversario arriverà dal derby della Mole tra Juventus e Torino, con l’ipotesi dunque all’orizzonte di replicare la semifinale della scorsa edizione. Ma tutto passa dalle sfide dei quarti di finale: il Napoli di Sarri aspetta l’Atalanta di Gasperini al San Paolo, occasione sia per valorizzare le risorse dell’organico che per fare strada in una competizione sempre più ambita. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti su Napoli-Atalanta. Scelte ufficiali: ampie rotazioni annunciate tra i partenopei, la novità rispetto alle indicazioni emerse è l’esclusione dalla formazione titolare di Mertens. C’è invece Callejon, a completare il tridente con Ounas e Zielinski. Nell’Atalanta Palomino e non Masiello nel terzetto difensivo con gli inamovibili Toloi e Caldara, saranno Castagne e Gosens – e non Hateboer e Spinazzola – ad agire sulle corsie laterali.

Napoli-Atalanta: formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Ounas, Zielinski. A disposizione: Reina; Maggio, Maksimovic, Albiol, Scarf, Allan, Jorginho, Insigne, Mertens, Leandrinho. Allenatore: Maurizio Sarri

Atalanta (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Cristante, Gosens; Cornelius, Gomez. A disposizione: Rossi, Gollini, Masiello, Spinazzola, Hateboer, Mancini, Ilicic, Haas, Schmidt, Orsolini, Vido, Petagna. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Napoli-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Sarri ruota le forze per attingere a piene mani dal suo organico: c’è Chiriches nella linea difensiva, Rog e Diawara in mediana, qualche dubbio in più per quanto concerne il pacchetto offensivo, con Ounas che scalpita per una maglia da titolare. Anche nell’Atalata i dubbi ineriscono all’attacco: Ilicic e Petagna contendono la titolarità a Gomez e Cornelius.

Napoli (4-3-3): Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Mertens, Zielinski. A disposizione: Reina; Maggio, Maksimovic, Albiol, Scarf, Allan, Jorginho, Insigne, Callejon, Leandrinho. Allenatore: Maurizio Sarri

Atalanta (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Cristante, Spinazzola; Cornelius, Gomez. A disposizione: Rossi, Gollini, Palomino, Gosens, Castagne, Mancini, Ilicic, Haas, Schmidt, Orsolini, Vido, Petagna. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Napoli-Atalanta: i precedenti del match

Sono quarantasette le partite disputate in Serie A tra Napoli ed Atalanta nello scenario del San Paolo: trentatré le vittorie partenopee, dunque segno dominante è l’1, nove pareggi ed appena cinque successi nerazzurri. Ultimo successo bergamasco però avvenuto nel 2017 con un clamoroso 0-2 targato Caldara: occasione estremamente degna di considerazione perché una delle due sconfitte subite dal Napoli nell’intero anno solare. L’ultimo scontro tra le due squadre ha visto imporsi gli uomini di Sarri in rimonta: risultato finale 3-1.

Napoli-Atalanta: l’arbitro del match

Dirige Piero Giacomelli, fischietto classe 1977 appartenente alle sezione di Trieste. Un precedente per parte in campionato: fortunato per il Napoli, in occasione della vittoria ottenuta sul campo del Bologna (0-3) nel terzo turno di campionato, meno felice invece per l’Atalanta, sorpresa all’esordio stagionale – all’Atleti Azzurri d’Italia – dalla Roma grazie alla punizione di Kolarov.

Napoli-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 20.45 in diretta in chiaro sulle frequenze di Rai 1. Non solo, perché Napoli-Atalanta sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Rai Play e sul sito raiplay.it.