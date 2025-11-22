Atalanta News
Napoli Atalanta, Palladino: «La partita va analizzata e ci sono dei demeriti nostri. Mi è piaciuta una cosa»
Napoli Atalanta, Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida persa contro i partenopei. Le sue dichiarazioni
L’Atalanta esce sconfitta in casa del Napoli con il risultato 3-1. Nel post partita Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
PRESTAZIONE – «Noi nel primo tempo non abbiamo reso nel migliore dei modi. Sono contento della ripresa e proprio da lì dobbiamo ripartire».
IMPRESSIONI – «Sono assolutamente dei soldati e vogliono uscire da un momento molto difficile. Gli spunti ci sono e ora dobbiamo rafforzare le cose che funzionano e aggiustare quelle che non vanno».
DEBUTTO IN CHAMPIONS LEAGUE – «Non sono emozionato. Fa piacere, ma ero concentrato sulla partita di oggi. Ora prepareremo al meglio la prossima».
