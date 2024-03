Napoli Atalanta, l’accoglienza dei tifosi nerazzurri a Zingonia – VIDEO

L’accoglienza dei tifosi dell’Atalanta alla squadra in quel di Zingonia dopo la vittoria contro il Napoli. Il video dell’arrivo

La vittoria contro il Napoli rappresenta per l’Atalanta un altro pezzo di storia scritta e da raccontare in futuro. Se al Maradona i tifosi non potevano essere presenti, dall’altra parte invece a Zingonia l‘accoglienza è stata da applausi.

#NapoliAtalanta i tifosi nerazzurri accolgono così la squadra a Zingonia pic.twitter.com/Tv9MAifQyB — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) March 30, 2024

Ecco com’è stato il rientro della squadra al Centro Bortolotti all’insegna dell’entusiasmo del suo popolo che sta sognando insieme ad un gruppo che potrebbe scrivere altre pagine di storia.