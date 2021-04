Napoli, Benitez: «Ho ricevuto diverse offerte ma non è il momento adatto»

Rafa Benitez ha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha commentato indirettamente le voci su un suo possibile ritorno al Napoli. Le sue parole

OFFERTE – «Ho ricevuto più di un’offerta in questi mesi ma non è il momento adatto e non ho trovato il progetto giusto. Ho bisogno di trascorrere del tempo con la mia famiglia. Vorrei trovare un club con ambizioni, che competa per un titolo o che voglia sviluppare un progetto tecnico. La chiave del successo è l’equilibrio, sia in campo fra attacco e difesa sia fuori dal campo fra aspettative e risorse economiche».