Napoli, Boniek su Zielinski: «È fortissimo, non capita tutti i giorni di segnare al Camp Nou»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il vicepresidente della UEFA Boniek ha elogiato Zielinski dopo il gol in Barcellona-Napoli

Zibì Boniek, ex stella della Polonia e ora vicepresidente UEFA, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato le qualità di Zielinski dopo il gol in Barcellona-Napoli.

SEGNARE AL CAMP NOU – «In effetti non capita tutti i giorni segnare in quello stadio. Per me resta un ricordo indelebile. Spero che lo sia anche per Piotr. Non ho seguito la partita ma ho letto della buona prestazione sua e del Napoli. Sono convinto che gli azzurri possano eliminare il Barcellona: hanno la qualità per farlo, glielo auguro».

QUALITA – «Lui ha grandi qualità e non mi sorprende per niente. È uno dei miei giocatori preferiti per tecnica e completezza di colpi. Qualcuno dice che è maturato tardi. Io dico che da anni, a Napoli, si esprime su ottimi livelli. Poi per educazione e carattere non è tipo da fare la stella in campo, ma questo non toglie che sia fortissimo. Anzi lo apprezzo pure di più perché rimane sempre se stesso».

DOVE PUO ARRIVARE – «Il Napoli, grazie anche a lui, gioca davvero un bel calcio. Come i cavalli bisogna vedere come arriverà allo sprint per lo scudetto, se avrà tutti gli uomini migliori disponibili e in forma. Vedo l’Inter una incollatura più avanti, ma tutto è possibile. Mi auguro anche che Piotr aiuti la Polonia a superare i playoff e portarci al Mondiale. Sarebbe importante avere un altro giocatore forte con la numero 20 protagonista… come me in Spagna».