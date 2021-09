Napoli, brutte notizie da Meret: almeno tre settimane di stop

Alex Meret, portiere del Napoli, rischia di restare fermo per almeno tre settimane a causa della frattura alle vertebre

Brutte notizie dall’infermeria in casa Napoli. Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti, lo stop che costringerà Alex Meret a rimanere ai box è più lungo del previsto. Almeno tre le settimane di riposo previste per la frattura dell’apofisi traversa della terza e quarta vertebra, ma i tempi si potrebbero protrarre ancora.

Quello che è sicuro è che il ragazzo non sarà presente al termine della sosta nel big match contro la Juventus. Per quell’appuntamento di scalda David Ospina, che però rientrerà in Italia solamente il 10 settembre, un giorno prima della gara. Non si esclude, quindi, un esordio in Serie A per Davide Marfella, prodotto del vivaio partenopeo e terzo portiere a disposizione.