Napoli Cagliari Primavera, il risultato del match tra i settori giovanili dei partenopei contro i sardi: le ultime

Napoli Cagliari Primavera, il tabellino della sfida tra le due compagini di Serie A: ecco com’è andato l’incontro di oggi

Primavera 1, il Napoli supera il Cagliari 1-0: decisivo Pugliese tra i pali

Al debutto stagionale del campionato Primavera 1 2025/26, il Napoli ha battuto il Cagliari per 1-0 all’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola. Una partita intensa, equilibrata e ricca di episodi, dove a fare la differenza sono stati i dettagli e la solidità difensiva dei padroni di casa.

Il primo tempo ha visto i campani partire meglio con azioni avvolgenti, mentre il Cagliari ha risposto con compattezza e pericolosità da palla inattiva. Al 23’ Costa ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa, neutralizzato da un grande riflesso di Pugliese, protagonista assoluto del match. Poco dopo, un nuovo tentativo di Cogoni è stato nuovamente disinnescato dall’estremo difensore azzurro. La prima frazione si è chiusa con un paio di occasioni sprecate da entrambe le parti, tra cui un tiro impreciso di Nuvoli poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Cagliari ha alzato i ritmi, spinto da Trepy e Goryanov, capaci di creare diverse situazioni interessanti. Tuttavia, ogni volta che i rossoblù hanno trovato il varco giusto, Pugliese ha risposto presente con parate sicure. Il Napoli ha replicato con conclusioni dalla distanza, in particolare quella di De Chiara che ha sfiorato il palo.

Nonostante la pressione finale degli ospiti, i partenopei hanno difeso con ordine e sfruttato l’occasione giusta per siglare il gol che ha deciso la sfida, mantenendo il risultato fino al triplice fischio.

Un esordio amaro per il Cagliari di Pisano, che ha mostrato buone trame offensive ma ha pagato l’imprecisione sotto porta e la giornata di grazia del portiere azzurro. Il Napoli di Rocco festeggia i primi tre punti in campionato.

TABELLINO NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA 1-0

GOL: 91′ Esposito (N)

AMMONIZIONI: 22′ Garofalo (N)

ESPLUSIONI:

NAPOLI (3-4-3): Pugliese; Garofalo, Gambardella, De Luca; Nardozi (80′ De Martino), De Chiara, Cimmaruta (80′ Torre), Colella; Borriello (90′ Esposito), Raggioli, Smeraldi (66′ Anic). A disposizione: Lattisi, Palomba, Marotta, Testa, Iovine, Melnyk, Zappettini, Esposito. Allenatore: Dario Rocco

CAGLIARI (4-3-1-2): Auseklis; Marini, Nuvoli, Franke (94′ Cardu), Cogoni (43′ Vargiu); Tronci, Liteta, Grandu; Goryanov; Trepy, Costa (84′ Mendy). A disposizione: Are, Doppio, Pintus, Pibiri, Correnti. Allenatore: Francesco Pisano

LA TERNA ARBITRALE

ARBITRO: Dario Acquafredda

1° ASSISTENTE: Nicola Monaco

2° ASSISTENTE: Pasquale Gatto