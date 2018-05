Napoli, forte interesse per Bartosz Bereszynski, esterno della Sampdoria: mossa di calciomercato intrecciata al futuro di Elseid Hysaj?

Il Napoli si fa avanti per Bartosz Bereszynski: club partenopeo che già predispone il terreno per le prime mosse di calciomercato da attuare per la prossima stagione, con l’obiettivo di non lasciarsi trovare impreparato e rispondere con reattività ad alcune esigenze. Quella del terzino destro si impone per natura: Christian Maggio, dopo la pluriennale esperienza all’ombra del Vesuvio, con ogni probabilità lascerà il Napoli, che pare aver scelto di non rinnovargli il legame contrattuale. Non certo il futuro del titolarissimo Elseid Hysaj: l’albanese è apprezzatissimo dall’attuale staff tecnico e dalla società tutta, ma può rientrare nella lista dei papabili partenti qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. Fattori che spingono il Napoli ad avanzare passi decisivi sul capitolo terzino: tra gli esterni bassi valutati, avanza con una certa importanza il nome di Bereszynski.

Napoli su Bereszynski: lo stato dell’arte

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, il Napoli avrebbe allacciato contatti sia con la Sampdoria che con l’entourage del calciatore per sondare la possibilità dell’operazione. L’ipotesi di un’offerta importante per il polacco classe ’92, che si andrebbe orientare su una cifra superiore ai quindici milioni di euro, la volontà di incassare l’ok del calciatore alla destinazione e dunque al progetto partenopeo. In seguito si tratterà sull’ingaggio da riconoscere all’esterno e sulla durata del contratto. Da battere la concorrenza che si è già annidata intorno al profilo di Bereszynski, autore di una stagione importante sotto la guida di Giampaolo nell’arco dell’intera stagione: l’Inter, a sua volta alla ricerca di esterni bassi che vadano ad adeguare un pacchetto difensivo difettante numericamente e qualitativamente, risulta intenzionata all’acquisizione di Bereszynski. Domenica nello scenario di Marassi è prevista proprio la sfida tra Sampdoria e Napoli: l’occasione ideale per formalizzare la proposta ed avanzare nella trattativa.