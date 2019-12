Napoli, piace Ricardo Rodriguez del Milan e fedelissimo di Gattuso

Napoli, gli azzurri si muovono sul mercato in attesa dell’apertura ufficiale e guardano in casa Milan per un terzino

Sarà un mese frenetico per le società che dovranno. Oltre alla ripresa del campionato, anche avanzare le loro mosse in vista dell’apertura della sessione di calciomercato. Il Napoli dovrà necessariamente rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino sembra che gli azzurri siano interessati a Ricardo Rodriguez. L’operazione inizierà in modo concreto nel 2020 ma pare che ci sia già stata una chiacchierata con gli agenti del terzino che avrebbe dato il suo benestare per lasciare il Milan.