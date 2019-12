Napoli, il Real prepara 70 milioni per Fabian Ruiz

Napoli, non sarà facile trattenere Fabian Ruiz in azzurro. Sul calciatore c’è infatti il Real Madrid di Florentino Perez

Una stagione fatta più di ombre che di luci quella di Fabian Ruiz nel Napoli. Le voci però che parlavano di un interesse del Real Madrid per lo spagnolo sono più vive che mai e sembra proprio che il club madrileno faccia sul serio.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti Florentino Perez in estate metterà sul piatto circa 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Siviglia che nel periodo azzurro ha mostrato tutto il suo valore. Fabian Ruiz ha un contratto in scadenza nel 2023 ma ad oggi non sembra ci siano margini per un rinnovo con i partenopei.