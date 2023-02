Napoli, coi soldi della Champions si punta Hojlund

Il Napoli continua a stupire e incantare in Europa, il passaggio del turno in Champions garantirebbe altri 10 milioni nelle casse azzurre e sul mercato piace Hojlund

Il Napoli continua a stupire e incantare in Europa, il passaggio del turno in Champions garantirebbe altri 10 milioni nelle casse azzurre e sul mercato piace Hojlund.

Il danese classe 2003 sta sorprendendo alla sua prima stagione in Serie A, è un profilo giovanissimo e il Napoli potrebbe puntare su di lui in estate ma tutto dipenderà dal cammino in Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.