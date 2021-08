Napoli, col Genoa con il tridente leggero: Spalletti ha deciso

Contro il Genoa, il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per squalifica. Spalletti ha deciso di affidarsi al tridente leggero

Luciano Spalletti, nella trasferta di oggi pomeriggio contro il Genoa, ha deciso come schierare il suo Napoli che in attacco dovrà fare a meno di Victor Osimhen che sconterà la sua prima giornata di squalifica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri scenderanno in campo con un 4-3-3 senza una punta di peso davanti.

Niente Petagna quindi, con il tecnico dei partenopei che ha infatti deciso di affidarsi al tridente leggero. Politano confermato a destra, Insigne falso nove come fatto anche contro il Venezia dopo il rosso al nigeriano e Lozano a sinistra. Proprio il messicano ritrova una maglia da titolare dopo il terribile in Golden Cup con la maglia del Messico.