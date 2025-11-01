Napoli Como, Fabregas non soddisfatto: «Queste partite vanno vinte. Ecco su cosa dobbiamo migliorare»

Napoli Como, le dichiarazioni di Fabregas nel post partita ai microfoni di Dazn. Il tecnico non è pienamente soddisfatto della prestazione al Maradona.

Al termine di Napoli Como Cesc Fabregas ha commentato la prestazione dei lariani ai microfoni di Dazn. Le sue parole.

PRESTAZIONE – «Sicuramente stiamo migliorando, ma quando si gioca così si deve vincere. Per questo motivo non sono pienamente soddisfatto. Ancora abbiamo tanti alti e bassi e quindi dobbiamo crescere. Il processo è lungo e la strada è quella giusta».

RIGORISTA – «L’organizzazione mi piace, ma in questo caso penso che lo deve tirare chi se la sente».

CONTE – «Si sta evolvendo molto. Al Chelsea faceva cose molto diverse. Mi piace come riesce a dare la sua impronta alla squadra».

