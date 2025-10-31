Napoli Como, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A! Tutti i dettagli

Napoli Como streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di Serie A valida per la 10ª giornata di Serie A 2025/26

Il Napoli continua la sua corsa verso lo Scudetto e prova a prendere il largo in vetta alla classifica, mentre il Como si conferma una delle rivelazioni del campionato, alimentando l’entusiasmo dei propri tifosi con prestazioni di grande spessore.

Le due squadre sono divise da appena cinque punti, un margine che rende ancora più interessante la sfida a distanza. I lariani, infatti, hanno già dimostrato di poter competere con le big del torneo: hanno battuto Lazio, Fiorentina e Juventus e sono riusciti a fermare l’Atalanta in trasferta, risultati che certificano la solidità e l’ambizione della formazione di Cesc Fàbregas.

DOVE VEDERE NAPOLI COMO

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

