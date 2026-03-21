Napoli, «perché Conte ora può credere nello Scudetto». Pressione psicologica e mind games, l’analisi di Gazzetta

Napoli, per quale motivo ora Antonio Conte può credere nello Scudetto. L’analisi de La Gazzetta dello Sport dopo il sorpasso sul Milan

L’analisi di Sebastiano Vernazza a La Gazzetta dello Sport. Il momento d’oro del Napoli, reduce da quattro successi consecutivi contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari, ha permesso agli azzurri di scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto. Il distacco dall’Inter capolista, impegnata al Franchi contro la Fiorentina, si è ridotto a soli sei punti. Con otto giornate al termine e 24 punti a disposizione, Antonio Conte non si nasconde. Le sue parole nel post-partita sono state inequivocabili: «Nessuno può impedirci di guardare avanti, mettiamo pressione a chi ci precede».

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La “comfort zone” di Conte e l’esplosione di Hojlund

Uscito prematuramente da Champions League e Coppa Italia, il Napoli ha ritrovato la sua continuità. Senza impegni infrasettimanali, Conte ha potuto impostare regolarmente il lavoro a Castel Volturno, azzerando gli infortuni da stress. Il recupero di pedine fondamentali come Kevin De Bruyne e Frank Anguissa ha restituito solidità alla mediana, mentre in attacco Hojlund si è ormai imposto come centravanti titolare, relegando Lukaku in panchina. Storicamente, il “metodo Conte” esalta le squadre libere dagli impegni europei, rendendo gli azzurri una minaccia concreta.

Il crocevia di Pasqua e l’insidioso calendario dell’Inter

Il weekend di Pasqua si preannuncia come lo spartiacque decisivo. Domenica 5 aprile, l’Inter affronterà a San Siro una Roma guidata da Gian Piero Gasperini, disperatamente a caccia di punti Champions. Il lunedì di Pasquetta, invece, lo scontro diretto Napoli-Milan decreterà l’anti-Inter ufficiale.

A pesare sulle sorti del campionato sarà anche la gestione delle energie. I nerazzurri di Cristian Chivu sono gli unici ancora impegnati su un doppio fronte: dovranno affrontare il Como sia in campionato che nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, per poi chiudere il torneo affrontando lo spettro dell’ultima e storicamente fatale giornata a Bologna.

Pressione psicologica e mind games

Le dichiarazioni del tecnico del Napoli si configurano come veri e propri mind games. Avendo la qualificazione in Champions ormai blindata, la squadra campana non ha nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. Spetterà a Inter e Milan dimostrare freddezza per non cedere all’ansia in queste ultime, decisive, curve del campionato.