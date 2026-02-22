Napoli, Conte stizzito: «McTominay? Parlate coi dottori, non si è più allenato con noi dopo Genova! Per De Bruyne è un discorso a parte»

Napoli, Conte ha parlato a DAZN prima del match contro l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Atalanta. Le dichiarazioni del tecnico del Napoli.

ATALANTA NAPOLI – «Ci vorrà tanta energia, sono due squadre che non lesinano energie durante i match. Sia noi che loro vogliamo dominare la partita e non siamo quelle squadre che si mettono nella propria metà campo a difendere e ripartire. E dunque saranno importanti i duelli».

IMPREVEDIBILITA’ DIETRO A HOJLUND – «Anche loro hanno rapidità sugli esterni, Sulemana è devastante se ti viene dentro, ma lo stesso Zalewski o Samardzic. Nell’Atalanta ci sono tanti giocatori bravi che sanno farlo».

MCTOMINAY – «Dovete parlare coi dottori. Io non lo vedo in campo con noi da Genova, non si è mai allenato con noi. Dovete parlare solo con i dottori. Ha un’infiammazione al tendine ma non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare solo col reparto medico, non certo con me. Io posso dire solo quello che mi riferiscono i dottori e posso dire che dopo Marassi non è più stato con noi».

DE BRUYNE – «Discorso a parte, il suo. Ma state vedendo Lukaku quanta fatica sta facendo a recuperare. Per ora sono discorsi che non c’entrano niente. Intanto torna, poi vediamo. Ma i tempi di recupero non penso che saranno brevissimi così come non lo sono per Romelu. Sono infortuni seri che sai che se succede rischi di perdere il giocatore per tutto l’anno. Bisogna capire quando rientrano e come rientrano».