Napoli, parla Conte: «Abbiamo sbagliato un po’ troppo. Prendiamo altri tre punti per la zona Champions. Mancano 8 partite e…»

Napoli, Conte: «Abbiamo sbagliato un po’ troppo. Prendiamo altri tre punti per la zona Champions». Le dichiarazioni

Conte, allenatore del Napoli, ha analizzato nel post‑partita la sfida della 30ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro il Cagliari di Pisacane. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato prestazione, atteggiamento e sviluppi della gara:

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CAGLIARI – «Abbiamo sbagliato un po’ troppo, siamo stati un po’ sporchi. Potevamo fare sicuramente meglio anche perché comunque il Cagliari aspettava il nostro errore per poi ripartire, Non ha creato chissà cosa ma noi potevamo fare meglio in fase di costruzione. Poi abbiamo cercato il secondo gol perché sappiamo che può succedere di tutto. Vedi una partita dominata e ci saremmo mangiati le mani. Intanto prendiamo altri tre punti per la Zona Champions. Dobbiamo essere bravi a rimanere nelle prime posizioni ora quello che serve è puntare alla zona Champions, guardiamo chi c’è davanti per stimolo ma non fare delle battute a vuoto che non ci vuole nulla ad essere risucchiati da chi c’è dietro»

FINALE DI STAGIONE – «Mancano 8 partite e sicuramente il rientro di alcuni calciatori che ancora non sono al 100%, come Frank Anguissa, lo stesso Scott, ho visto molto bene De Bruyne che è rimasto per tutta la partita. Lo stesso Lobotka oggi ha faticato un pochettino dopo due settimane di sosta. Noi dobbiamo recuperare Rahmani e Di Lorenzo ma credo sia difficile. Però dobbiamo continuare così a fare ciò che abbiamo fatto fino ad esso e tenere botta alle prime disposizioni della classifica. Ora dobbiamo qualificarci in Champions, la competizione più importante ma nessuno ci deve impedire di guardare davanti. Noi vincendo così mettiamo loro pressione!».

CLEAN SHEET – «Si è importante perché la porta inviolata dopo 11 partite dove abbiamo preso gol è importante. Il Cagliari oggi non ha mai tirato in porta questo deve essere importante perché mantenere la porta inviolata e difendere bene serve grande applicazione e grande voglia. I ragazzi hanno fatto una buona partita. Se facciamo il secondo gol riusciamo anche a concretizzare e non crearci ansie gli ultimi cinque minuti».