Napoli, ci risiamo! Conte si prende una pausa: non ci sarà alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno! Il motivo

Napoli, ci risiamo! Conte si prende una pausa: non ci sarà alla ripresa degli allenamenti della squadra a Castel Volturno! Le ultimissime

Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d’Italia in carica, sfrutterà la sosta per le nazionali per concedersi qualche giorno di pausa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico non sarà presente martedì alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra in seguito alla vittoria ottenuta venerdì sul campo del Cagliari. In questa fase il gruppo verrà affidato al vice Cristian Stellini, collaboratore storico di Conte, e al resto dello staff tecnico. Si tratta di una scelta pensata per permettere all’allenatore salentino di ricaricare le energie in vista del momento più delicato della stagione, con all’orizzonte lo scontro diretto contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma nella sera di Pasquetta. Una partita che può pesare moltissimo nella corsa Champions e, più in generale, nelle gerarchie del vertice del campionato.

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Stellini guida il gruppo, ma il focus è già tutto sul Milan

Il Napoli riprenderà così il lavoro senza il proprio allenatore principale, almeno per alcuni giorni, in attesa del ritorno di Conte previsto all’inizio della prossima settimana. In quel momento rientreranno gradualmente anche i tredici giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Matteo Politano, Milinkovic-Savic, Mathías Olivera, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Billy Gilmour, Eljif Elmas, Hojlund, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Contro i rossoneri, però, non dovrebbero ancora essere a disposizione gli infortunati Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Antonio Vergara e David Neres. Il margine di errore, a questo punto della stagione, è minimo e ogni dettaglio della preparazione assume un peso specifico rilevante.

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La sosta arriva in un momento molto diverso rispetto a novembre

La stessa situazione, ricorda ancora il Corriere dello Sport, si era già verificata lo scorso novembre, ma allora il clima attorno alla squadra era molto più pesante. In quel periodo il Napoli arrivava infatti dalla sconfitta di Bologna e dall’infortunio di Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese allora fuori dai convocati della sua nazionale. Stavolta, invece, il quadro è decisamente più sereno. Gli azzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive di misura, una striscia che ha rilanciato entusiasmo, classifica e ambizioni. Il distacco dall’Inter capolista resta importante, ma il gruppo ha ritrovato solidità e fiducia. In passato, proprio dopo quella sosta autunnale, Conte cambiò assetto tattico passando al 3-4-2-1 e il Napoli infilò una serie di cinque successi di fila. Adesso il tecnico si prende un attimo per respirare, ma il pensiero è già rivolto alla sfida che può indirizzare il finale di stagione.