Napoli, Sacchi è convinto: «La squadra di Conte rimane la favorita per lo Scudetto, i pericoli sono solo...»

Il nuovo Napoli di Antonio Conte convince anche una leggenda come Arrigo Sacchi. L’ex ct azzurro, osservando le mosse di mercato e gli schemi pubblicati quotidianamente, vede gli azzurri come favoriti per lo scudetto, a patto che entusiasmo e umiltà restino intatti. Di seguito le sue parole a la Gazzetta dello Sport.

FAVORITI PER LO SCUDETTO – «Il Napoli, al momento, è la squadra favorita. Conte ha il tricolore sul petto, e questo dettaglio non va dimenticato. Purché l’ambiente non perda l’entusiasmo che ha sorretto il gruppo nella passata stagione. I pericoli? L’appagamento e la presunzione. Ma Conte sa come gestirli».

UNA VERA SQUADRA – «Mi piace perché è una squadra che gioca da squadra. Tutti si muovono compatti, sanno cosa fare in entrambe le fasi. Non se ne vedono molte così in Italia. E poi ci sono anche individualità che possono spostare le partite».

LA SOLIDITÀ DIFENSIVA – «Non prendono gol, o quasi. Hanno un’attenzione micidiale in fase di non possesso. Conte è stato bravissimo a insegnare ai suoi cosa si deve fare. Gli inserimenti delle mezzali sono efficaci. E McTominay? Sinceramente non mi aspettavo fosse così forte».

IL VALORE DI DE BRUYNE – «Con l’arrivo di De Bruyne aggiungono un professore in mezzo al campo. Non è venuto a svernare, ha voglia e si vede. Sarà un valore aggiunto, anche perché il 4-3-3 con lui, Lobotka e McTominay sarà difficilissimo da arginare».

BEUKEMA PILASTRO IN DIFESA – «Beukema mi ha impressionato a Bologna, rapido e forte di testa. È uno da difesa alta, acquisto importante. Permetterà alla squadra di restare più alta e compatta».

ESTERNI E ATTACCO – «Ali veloci e tecniche sono la chiave del calcio moderno. Politano è una garanzia, Lang ha esperienza. Ndoye sarebbe un altro grande colpo. Lucca? Ottimo cambio per Lukaku. Così hai due uomini per ruolo».

IL NODO CHAMPIONS – «La Champions ti toglie energia, è fisiologico. Ma può aiutare a crescere. In ogni caso credo che Conte abbia in testa prima di tutto il campionato».

CONTE, UOMO SCUDETTO – «Ha compiuto un miracolo sportivo e ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo. Ora dovrà confermarsi, e sono certo che ci riuscirà».