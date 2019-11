Napoli, De Laurentiis con la squadra a Liverpool

Il presidente del Napoli De Laurentiis sarà al seguito della squadra durante la trasferta di Champions League contro il Liverpool

Il terremoto scatenatosi in casa Napoli dopo l’ammutinamento dei calciatori non intende placarsi. Tra attacchi pubblici e voci di addio dei senatori, regna il disordine a pochi mesi dall’inizio del campionato.

In un momento critico come questo, però, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole mostrarsi al fianco della squadra e partirà alla volta di Liverpool per sostenere da vicino la formazione di Carlo Ancelotti, impegnata in Champions League.