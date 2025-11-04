Champions League
Napoli Eintracht Francoforte, il ds dei tedeschi: «Pronti a giocarcela nonostante qualche assenza di troppo. Sulla mia carriera…»
Napoli Eintracht Francoforte, il ds dei tedeschi ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ sulla sfida di questa sera.
Oggi Napoli Eintracht Francoforte è uno degli snodi importanti della Champions League per entrambe le squadre, appaiate in classifica con 3 punti e in questo momento appartenenti alla zona playoff. Su La Gazzetta dello Sport Timmo Hardung, giovane direttore sportivo dei tedeschi (ha solo 35 anni).
UN DS GIOVANE COME MANNA – «Come lui non ho giocato a livello professionistico, nemmeno nelle giovanili. Anzi, ho capito presto che non avevo i mezzi per farlo (ride, ndr). Non ho un padre famoso e non conoscevo nessuno nel mondo del calcio prima di iniziare. Ma avevo un sogno e ho sgobbato molto per arrivarci, imparando dalle persone con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Sono stato anche fortunato, ovvio».
LE ENORMI PLUSVALENZE FATTE – «È un lavoro di gruppo e non c’è una ricetta segreta. Il primo passo è individuare il talento e riuscire a portarlo a Francoforte. Poi bisogna fare di tutto per mettere a proprio agio il calciatore. Se è giovane, permettergli di sbagliare. E crescere, anche attraverso allenamenti specifici e soprattutto individuali. Quando saluti giocatori come Kolo Muani o Ekitiké la tua qualità si abbassa. E non puoi trattenerli. Allora, cosa puoi fare? Solo cercarne e formarne altri. C’è un filo sottile che lega il player trading e lo scouting».
L’ALLENATORE TOPPMOLLER – «Ha una visione di calcio simile alla mia. La nostra filosofia è mettere grande energia in campo, creare occasioni e accettare i rischi. Se giochi con coraggio, puoi anche subire gol, non è un dramma».
IL NAPOLI – «Il Napoli è campione d’Italia, è di un altro livello e sarà dura. Ma sono convinto che ce la giocheremo, nonostante qualche assenza di troppo».
