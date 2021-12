Napoli, Elmas in rampa di lancio: Spalletti ha plasmato il nuovo Hamsik

Elmas è diventato in breve tempo da riserva a titolare decisivo. Il macedone è il pupillo di Spalletti che ha fatto il nuovo Hamsik

Eljif Elmas è l’uomo che ha deciso il big match di San Siro contro il Milan rilanciando il Napoli al secondo posto in classifica. Il macedone è diventato un elemento chiave per gli azzurri, passando da riserva a calciatore di primo piano della squadra. E il numero 7 azzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è diventato uno dei pupilli di Spalletti che ne sta facendo il nuovo Hamsik; ovvero un tuttofare capace di giocare in tutte le posizione del campo.

Elmas è decisivo anche in zona gol. È infatti il secondo marcatore del Napoli con 9 gol, alle spalle del solo cannoniere Osimhen. Una crescita esponenziale che ha fatto incrementare anche il suo valore di mercato che adesso supera di gran lunga i 50 milioni.